Kierowcy muszą uważać na śliskie drogi i błoto pośniegowe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała w poniedziałek, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Natomiast błoto pośniegowe oraz śliskie drogi mogą występować na terenie województwa śląskiego w północno-zachodniej części województwa.

Z kolei przelotne opady deszczu występują na terenie całego kraju z wyjątkiem województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

Informuje również, że po południu i wieczorem na południowym wschodzie może wystąpić zachmurzenie umiarkowane, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami śniegu oraz deszczu ze śniegiem, od zachodu stopniowo przechodzącymi w deszcz. Miejscami, szczególnie na północnym wschodzie i krańcach południowo zachodnich, możliwe są opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Wysoko w Sudetach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C w kotlinach karpackich, około 4 st. C w centrum do 8 st. C, 10 st. C na zachodzie oraz lokalnie w obszarach podgórskich. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, na Pomorzu oraz obszarach podgórskich lokalnie dość silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach na przeważającym obszarze kraju do 65 km/h, na Pomorzu do 75 km/h, na obszarach podgórskich do 85 km/h, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru mogą osiągnąć do 110 km/h, na szczytach Sudetów przejściowo do 160 km/h, a w górach wiatr może powodować zamiecie śnieżne.(PAP)

Autorka: Aleksandra Kuźniar

akuz/ jann/