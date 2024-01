Zachmurzenia i opady w całej Polsce

Polska będzie pod wpływem niżu znad Finlandii, w napływającym z zachodu powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie rosnąć.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, na północy oraz w obszarach podgórskich też deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 0 st. C w kotlinach górskich, około 4 st. C w centrum do 7 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na zachodzie w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Nad morzem wiatr okresami dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 100 km/h, w górach wiatr powodować może zamiecie i zawieje śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo na wschodzie i południu opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w drugiej połowie nocy od zachodu do centrum postępować będą opady deszczu. Na wschodzie oraz krańcach południowo-zachodnich lokalnie możliwe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od -5 st. C, około 0 st. C w centrum do 3 st. C nad morzem. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, na zachodzie oraz na obszarach podgórskich Sudetów w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 120 km/h, w górach wiatr powodować może zamiecie i zawieje śnieżne.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, na wschodzie oraz w rejonach podgórskich początkowo też deszczu ze śniegiem, w górach śnieg. Temperatura maksymalna od 3 st. C w rejonach podgórskich, około 9 st. C w centrum do 12 st. C na zachodzie. Wiatr i dość silny umiarkowany, w porywach do 70 km/h, na zachodzie do 90 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Nad morzem wiatr okresami dość silny i silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 115 km/h, w Sudetach do 160 km/h.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże, możliwe krótkotrwałe większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Początkowo słabe, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy.

W środę w stolicy zachmurzenie duże. Początkowo opady śniegu i deszczu ze śniegiem, później przechodzące w opady deszczu. Opady okresami o natężeniu umiarkowanym; prognozowana suma opadów około 10 mm. Temperatura maksymalna 8 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni.(PAP)

mas/ jann/