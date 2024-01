Już w lutym rozpoczną się zmiany kadrowe w wydawnictwie "Polska Press"

Na TVP się nie skończy. Szykuje się dalsza rewolucja w mediach.

"Miotła" ma ruszyć także w wydawnictwie "Polska Press". - Zmiany rozpoczną się już w lutym - mówi w rozmowie z money.pl chcący zachować anonimowość polityk Koalicji Obywatelskiej.

Polska Press jest jedną z największych grup wydawniczych w Polsce. Należy do niej wiele regionalnych dzienników, m.in. "Gazeta Wrocławska", "Dziennik Łódzki" czy "Gazeta Krakowska" i wiele serwisów internetowych. W 2021 r. Orlen odkupił udziały niemieckiego właściciela Passauer Neue Presse oraz przejął kontrolę nad koncernem. Do zarządu spółki weszła Dorota Kania, która pracowała wcześniej w "Gazecie Polskiej" i Telewizji Republika.



Z informacji do których dotarł money.pl wynika, że w przyszłym miesiącu mają rozpocząć się daleko idące zmiany w spółce Polska Press. - Ruszą po 6 lutego - mówi money.pl polityk Koalicji Obywatelskiej, pragnący zachować anonimowość.

Tego dnia PKN Orlen zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym pojawi się punkt dotyczący zmian w składzie rady nadzorczej spółki. To z umożliwi zmianę zarządu Orlenu i doprowadzi do rewolucji w Polska Press.



To jest kwestia nowego zarządu i nowej rady nadzorczej. Oni muszą podjąć decyzje i wziąć za nie odpowiedzialność - na pytanie money.pl o zmiany w Polska Press odpowiada Robert Kropiwnicki, wiceminister aktywów państwowych.

- Przyszłość Polska Press uzależniona jest oczywiście od zmian w samym Orlenie, a na nie trzeba poczekać. To, co dziś możemy powiedzieć, to na pewno to, że kondycja koncernu pod rządami Daniela Obajtka pogorszyła się - mówi portalowi poseł KO Bogdan Zdrojewski, były minister kultury, obecnie przewodniczący sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

- Kiedy dojdzie do zmian władzy w koncernie mediowym, kluczowe będzie jego odpartyjnienie. Konieczna będzie także rzetelna analiza sytuacji ekonomicznej - mówi parlamentarzysta. Zmiany mają być "szybkie i zdecydowane".



- Najpierw musimy wejść do spółki i zobaczyć, z czym mamy do czynienia, jaka jest sytuacja finansowa, czy nie ma zostawionych żadnych "trupów w szafie". Potem przyjdzie czas na kolejne decyzje, a na stole są naprawdę różne scenariusze - mówi rozmówca portalu z koalicji.



Wśród możliwych opcji jest m.in. sprzedaż spółki. Wydawnictwo mogłoby trafić w prywatne ręce. Początkowo Platforma Obywatelska krytykowała zakup Polska Press przez Orlen. Inny wariant, polegałby na rozdzieleniu części odpowiadającej za treści online, która jest bardziej dochodowa, od papierowego wydawnictwa. Jak ustalił money.pl, konkretna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.



Medioznawca prof. Wiesław Godzic uważa, że władza nie powinna zajmować się prowadzeniem mediów, dlatego lepiej by Polska Press została sprzedana. - Wiele spółek mediowych na świecie bardzo często zmienia właścicieli. To jest rzecz normalna. Z racjonalnego punktu widzenia Polska Press powinna mieć prywatnego właściciela. Będzie on patrzył na każdą wydaną złotówkę i starał się tak planować działania, aby były jak najkorzystniejsze - przekonuje ekspert w rozmowie z money.pl.

- TVN jest dobrym przykładem na to, że zagraniczny właściciel doskonale potrafi zadbać o interesy spółki. Pamiętajmy także o tym, jak ważne jest transparentne działanie, jeżeli mówimy o mediach. O tym nie ma mowy, jeżeli właścicielem mediów jest władza - mówi medioznawca.

- Dostęp do 17,4 milionów użytkowników portali zarządzanych przez Polska Press, skutecznie wzmocni sprzedaż całej Grupy Orlen, zoptymalizuje koszty marketingowe i umożliwi dalszą rozbudowę narzędzi big data - tak zakup Polska Press uzasadniał prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Przejęciu sprzeciwił się między innymi Rzecznik Praw Obywatelskich, doprowadzając do czasowego wstrzymania przez sąd decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konkurentów, która dała zielone światło przejęciu koncernu prasowego. RPO wyjaśniał, że to przejęcie "może naruszać interesy Rzeczypospolitej w postaci gwarancji wolności słowa".



Polska Press informuje, że jest liderem na rynku mediów regionalnych i lokalnych oraz że dociera do blisko 20 mln użytkowników internetu w Polsce. Polska Press posiada serwis ogólnopolski, 23 regionalne serwisy informacyjne oraz serwisy tematyczne. Spółka jest wydawcą 20 dzienników regionalnych, w portfolio znajdują się również tygodniki lokalne i bezpłatna gazeta naszemiasto.pl.