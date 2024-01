Na całym świecie coraz więcej przypadków. Konieczne jest jak najszybsze wsparcie

Przypadki zachorowań na cholerę rosną na całym świecie, gdyż brakuje szczepionek - donosi "The Guardian". Machinda Marongwe, dyrektor organizacji Oxfam w południowej części Afryki alarmuje, że rządy krajów dotkniętych licznymi zachorowaniami potrzebują "natychmiastowego" wsparcia finansowego, by walczyć z chorobą.

Według danych WHO w zeszłym roku na całym świecie odnotowano 667 tys. przypadków cholery oraz 4 tys. zgonów. Gros przypadków śmiertelnych potwierdzono w Malawi i Haiti - odpowiednio 1771 i 1156. - Bezprecedensowy wskaźnik przypadków i zgonów jest przerażający, całkowicie obciąża systemy opieki zdrowotnej w tych krajach - mówiła Machinda Marongwe, dyrektor organizacji Oxfam w południowej części Afryki. - Ogniska epidemiologiczne przeradzają się w nie do opanowania kryzys zdrowotny - dodała.

Jak informuje "The Guardian", od początku bieżącego roku w co najmniej 30 krajach odnotowano przypadki cholery. Zambia, w której od października potwierdzono 7500 przypadków, przekazała, że w obecnym tygodniu w zaledwie 24 godziny wpłynęły informacje o 500 nowych zachorowaniach i o 17 zgonach. Prezydent Zambii Hakainde Hichilema wezwał mieszkańców do przeprowadzenia się z miast na tereny wiejskie.

Jak przekazał, by zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby, szkoły pozostaną zamknięte. W Mozambiku nasilił się niepokój społeczny, kiedy w kraju pojawiła się dezinformacja w sprawie cholery.

W tym tygodniu co najmniej trzy osoby zmarły po zamieszkach, w których mieszkańcy podpalili budynki, oskarżając rząd o celowe rozprzestrzenianie choroby.